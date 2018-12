Plusieurs sites arabophones et iraniens ont relayé une photo montrant Juliette Binoche et Marion Cotillard côte à côte, affirmant qu’elles avaient pris part à la manifestation des Gilets jaunes organisée samedi 8 décembre à Paris. Le lieu et la date sont justes... mais pas le contexte, les deux stars n’ayant absolument pas défilé avec les Gilets jaunes.

La même photo est reprise par toutes ces publications : à gauche, Juliette Binoche, à droite Marion Cotillard, casquette bleue sur la tête. La photo est en gros plan de sorte qu’on ne peut distinguer dans quel environnement elles se trouvent.

Mais selon la version arabe de MSN, il n’y aurait aucun doute : les deux stars ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes. Une version que l’on trouve aussi sur le site égyptien "people" 3Ain (qui compte 2 millions d’abonnés sur Facebook), mais également sur le site consacré à l’actualité du Golfe, Gulf 365, ou encore un autre site égyptien, Al Mesryoon. Des sites iraniens (comme ici ou là) ont aussi publié la même photo avec les mêmes informations par exemple Khabar Online, qui compte 234 000 abonnés sur Telegram, une audience assez importante pour un média iranien sur cette messagerie privée.







La photo a été tellement publiée sur ces sites qu’une recherche par image inversée (cliquez ici pour savoir comment faire) sur Google image renvoie quasi exclusivement sur cette fausse information en arabe ou en persan.

Alors, dans quel contexte cette photo a-t-elle été prise ? En tapant le nom des deux actrices dans Google images et en ajoutant "Paris", on tombe sur de très nombreux articles où l’on peut voir qu’elles bien pris part, avec d’autres célébrité, à une manifestation samedi 8 décembre à Paris... mais il s’agissait de la Marche pour le climat, organisée mensuellement depuis septembre, et qui s’est tenue en même temps que la quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes. La photo est d'ailleurs reprise sur le profil Instagram de Juliette Binoche.

À noter que certains manifestant avec des Gilets jaunes s’étaient mêlés à cette Marche du climat pour lui apporter leur soutien.