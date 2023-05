Les attaques armées se multiplient contre les bédouins qui vivent dans la Badia, le désert syrien, surtout lors de la saison de récolte de la truffe, entre les mois de février et avril. Depuis sa défaite territoriale en 2019, l’organisation État islamique s’est réfugiée dans ce vaste territoire, et y mène régulièrement des attaques éclair particulièrement brutales contre les civils. La rédaction des Observateurs de France 24 a enquêté sur leurs exactions dans une émission spéciale, “Syrie : mort dans le désert”.

“Ils conduisaient des motocross. Ils sont venus vers nous et nous ont dit : ‘Mettez-vous à terre !’ Après quoi, ils ont commencé à mitrailler. Ils ont tué tout le monde, sauf moi, ils m’ont dit de fuir”. Le 16 avril, cinq bergers ont été attaqués par des hommes armés dans le désert de la Badia en Syrie. Les assaillants ont laissé un seul survivant, une technique habituelle, afin qu’il raconte l’horreur de l’attaque et dissuade d'autres de procéder à la récolte.

Dans ce vaste territoire désertique qui occupe la moitié de la superficie de la Syrie, les attaques armées sont courantes, et les principales victimes sont les tribus bédouines qui vivent dans ces zones reculées. Elles portent l'empreinte de l’organisation État islamique qui s’est réfugiée dans la Badia après sa défaite territoriale en 2019. Les truffes et les moutons sont des moyens de générer des revenus pour le groupe terroriste, qui vise à se remettre en ordre de marche et à reconquérir des territoires.

Carte montrant les zones où les combattants de l'organisation État islamique se sont réfugiées après leur défaire territoriale en 2019. © UPIAN - Les Observateurs de France 24.

Ces violences sont exacerbées entre les mois de février et avril, quand les bédouins sortent en convois dans le désert pour ramasser des truffes. Le 17 février, 46 membres de la tribu Beni Khaled ont été tués alors qu’ils cueillaient cette denrée - très convoitée en Syrie - à Al-Sukhnah, près de Palmyre. Ce massacre d’Al-Sukhnah a été le point de départ de cette enquête, réalisée par Djamel Belayachi et Mahmoud Naffakh de la rédaction des Observateurs.

Les coulisses de l’émission

En fouillant les pages Facebook et Telegram qui rendent compte des événements dans la Badia, nous avons trouvé des vidéos glaçantes : des cueilleurs de truffes tués dans des explosions de mines ou exécutés à bout portant, des bergers tués ou kidnappés, des découvertes quotidiennes de cadavres.

Nous avons en outre obtenu des images exclusives, filmées par des membres de formations paramilitaires qui se battent au côté du régime syrien, les Forces de défense nationale (FDN) et Liwa al-Quds. Ces combattants sont notamment chargés d’escorter les tribus locales, dont ils sont eux-mêmes issus, lors de la cueillette des truffes.

Capture d'écran d'une vidéo de propagande des Forces de défense nationale (FDN). © Facebook

Nous avons recoupé ces images avec des témoignages d'habitants issus de ces tribus. Nous avons caché leurs visages et déguisé leurs voix pour leur sécurité. Ces habitants vivent en effet dans la province de Deir Ezzor, contrôlée par le régime syrien, et les tribus dont ils sont issus en sont les alliés. Sans parler du fait qu’ils peuvent aussi faire l’objet de représailles de la part de l’organisation État islamique qui sévit dans la région.

Ces contenus ont été analysé par Gregory Waters, expert en terrorisme, qui documente les attaques dans la Badia, depuis que l'organisation État islamique s’y est réfugiée.

Notre rédaction remercie les habitants de la Badia, qui ont aidé à la réalisation de cette émission, notamment en nous transmettant des images, et en aidant à vérifier des informations.