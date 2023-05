Les Observateurs

La police a évacué une centaine de personnes - en majorité des réfugiés et des demandeurs d’asile - qui campaient devant les bureaux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Pretoria, en Afrique du Sud, le 21 avril dernier. Ces personnes, qui se trouvaient là depuis des mois, souhaitent être réinstallées dans un pays tiers, estimant qu’elles ne sont plus en sécurité en Afrique du Sud depuis la vague d'attaques xénophobes de 2019.

Le 21 avril, des véhicules de police ont été déployés dès l'aube devant les bureaux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Pretoria, où campaient des réfugiés et des demandeurs d'asile depuis des mois. Parmi les messages visibles au milieu des tentes : "Nous sommes des réfugiés en Afrique du Sud, pas des criminels. Nous voulons être en sécurité."

"Nous sommes des réfugiés en Afrique du Sud, pas des criminels. Nous voulons être en sécurité", peut-on lire notamment sur ce panneau, visible au milieu des tentes des réfugiés devant les locaux du HCR à Pretoria, le 21 avril. © Nigel Branken.

Les policiers ont ensuite évacué ces personnes, à l'image de Theresa, une réfugiée originaire de la République démocratique du Congo, avec qui nous avons échangé dans notre émission.

03:47 Vidéo tournée devant les locaux du HCR, à Pretoria, le 21 avril. © Page Facebook de Nigel Branken.

Vague d'attaques xénophobes en 2019

Cette intervention policière intervient plus de trois ans après la vague d'attaques xénophobes de septembre 2019, qui avait touché plusieurs villes d'Afrique du Sud. Au moins dix morts avaient été recensés, de même que des pillages et des incendies visant des commerces tenus par des étrangers. Dans la foulée, certains étaient allés se réfugier devant les locaux du HCR, à Pretoria ou encore au Cap, pour exiger d'être protégés et réinstallés dans un pays tiers.

Du côté de Pretoria, une partie d'entre eux avaient alors été envoyés à Lindela, un centre de détention pour étrangers. Theresa y a passé trois ans :

Dans ce centre, on n'a jamais reçu de savon et de détergent, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau chaude, il n'était pas permis de sortir… Pour aller à l'hôpital, c'était interdit. Il y a une femme qui est morte à cause du manque de médicaments.

La nourriture fournie aux réfugiés dans le centre de détention de Lindela. © Theresa.

En mai 2022, les réfugiés et demandeurs d'asile ont finalement pu sortir de Lindela. Certains d'entre eux, comme Theresa, sont alors retournés devant les locaux du HCR, n'ayant nulle part où aller. Ils sont restés là jusqu'à leur récente évacuation.

Louise du Plessis, une avocate de l'ONG "Avocats pour les droits de l'Homme", qui a suivi l'affaire, confie :

Ces personnes sont extrêmement traumatisées. Certaines ont de graves problèmes de santé mentale. Elles ne reçoivent pas d'attention. Je ne pense pas qu'elles aient beaucoup d'espoir.

Une demande de réinstallation dans un pays tiers qui a peu de chance d'aboutir

À la suite de l'intervention policière du 21 avril, 70 personnes sont allées dans une ferme située à l'extérieur de Pretoria, comme Theresa, et 18 autres ont été renvoyées à Lindela, selon Laura Padoan, porte-parole du HCR. "Les autorités leur donneront de la nourriture, un toit, des soins médicaux durant les six prochains mois. Elles pourront entrer et sortir du centre comme bon leur semble, et pour celles qui voudraient se réintégrer dans leur communauté ou retourner volontairement dans un endroit sûr dans leur pays d'origine, le HCR leur apportera des conseils et du soutien", assure-t-elle.

00:26 La ferme où certains réfugiés et demandeurs d’asile ont été envoyés, après le 21 avril. © Theresa.

Selon la porte-parole du HCR, la réinstallation des réfugiés de Pretoria dans un pays tiers n'entre pas dans le cadre du mandat de l'organisation : "La réinstallation dans un autre pays est seulement possible pour une petite fraction des réfugiés les plus vulnérables - moins de 1 % - et dépend des États qui offrent des places. Ceux qui campaient à Pretoria veulent être emmenés dans un camp de réfugiés dans un autre pays, mais cela n'entre pas dans notre mandat. C'est aux gouvernements de décider s'ils veulent les laisser entrer."