Les Observateurs

Elles se présentent comme des Ouïghoures, Kazakhes, Tibétaines ou encore Mongoles partageant innocemment leur quotidien sur les réseaux - mais leur contenu oscillent entre vision touristique idyllique et propagande frontale.

Pendant qu'une partie de la communauté internationale dénonce la répression de l'ethnie ouïghoure au Xinjiang, région de l'ouest de la Chine, des "influenceuses" ouïghoures proposent une vision idyllique de leur vie quotidienne.

Des chercheurs australiens ont analysé plus de 1700 vidéos YouTube mettant en scène de jeunes femmes ouïghoures mais aussi kazakhes, tibétaines ou encore mongoles, toutes issues de minorités contre lesquelles Pékin mène une politique d'unification culturelle au forceps. Toutes jouent la partition de patriotes modèles, et certaines démentent ouvertement les accusations de génocide et de travail forcé en Chine.

Dans notre émission, ils expliquent comment ils ont enquêté et établi des liens clairs entre les autrices de ces vidéos et le Parti communiste chinois.