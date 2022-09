Les Observateurs

ENQUÊTE - Gabon : les ravages du pétrole low-cost

"Gabon : les ravages du pétrole low-cost", un numéro long-format des Observateurs de France 24. © Observateurs

Dans l’ouest du Gabon, le groupe pétrolier franco-britannique Perenco est accusé de polluer l’environnement à cause de négligences répétées dans la gestion de ses infrastructures. Des activistes ont documenté cette pollution dont les conséquences environnementales et économiques sont lourdes pour les habitants. Grâce aux images de nos Observateurs et aux témoignages d’habitants de la région de l’Etimboué, la rédaction des Observateurs de France 24 a enquêté sur les ravages du pétrole low-cost.