Les Observateurs

Un mes de la detencion de mi hermano jose luis sigue detenido sufriendo.

Es justo?

NO. no lo es. Exigimos Justicia el es inocente no debe estar ahi. #JusticiaParaLuis @jorgeramosnews @CNNEE @PDDHElSalvador @prensagrafica @Cristosal pic.twitter.com/sI7WOMeCUU