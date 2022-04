Les Observateurs

Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, les rebelles des Forces démocratiques alliées, les ADF, ont étendu leurs actions à la province de l'Ituri. Les 10 et 11 avril, une trentaine de personnes ont été tuées près de la ville de Komanda par ce groupe islamiste d’origine ougandaise. Les attaques ont été revendiquées, photos à l'appui, par l’organisation État islamique, à laquelle les ADF ont prêté allégeance. Notre Observateur travaille dans le secteur agricole et se trouvait à proximité des attaques. Il témoigne dans notre émission.

Plus d’une trentaine de personnes ont été tuées dans des attaques, dimanche 10 et lundi 11 avril en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Des images, transmises à notre rédaction, montrent des corps étendus sur le bord d’une route près de la ville de Komanda, des maisons incendiées et des centaines de villageois fuyant l’insécurité.

Cette série d’attaques a été revendiquée lundi 11 avril par la cellule de propagande de l’organisation État islamique (EI).

#RDC #Congo l’#EI revendique depuis vendredi dernier 9 attaques entre #Beni & l’#Ituri visant les forces armées et les chrétiens. Dont une dans une localité frontalière avec l’#Ouganda. Les maisons des chrétiens qui brûlent dans une des localités de l’Ituri. pic.twitter.com/uhXzLqIjwv — Wassim Nasr (@SimNasr) April 11, 2022

"Une sorte de psychose règne dans la population"

Marc (pseudonyme), travaille dans le secteur agricole près de Komanda, et a dû prendre la fuite après ces violences mi-avril :

Les actions de ces rebelles ont commencé à partir du 8 avril, quand leur présence a été signalée dans un village aux environs de Komanda. J’ai passé la nuit là-bas, c’était un peu horrible parce qu’il y avait des retentissements d’armes. Et comme ça a dégénéré encore, on a pris la poudre d’escampette. Là, la population ne fuyait qu’avec des objets de la maison, des casseroles. Les autres transportaient des matelas et quelques habits. Une sorte de psychose règne dans la population.

"On ne peut plus vaquer aux activités champêtres"

Marc craint que les attaques et les déplacements de populations travaillant dans le secteur agricole aient des conséquences sur l’approvisionnement de la ville de Bunia, le chef-lieu de l’Ituri :

Entre novembre et décembre, il y avait des attaques de ces ADF dans la partie sud de l’Ituri, l’axe Komanda-Beni. C'est un axe très important pour la ville de Bunia, ça fournissait des produits champêtres, les charbons de bois. Maintenant, l’axe qui restait très important encore c’était cet axe là de Komanda Mambasa. Et voilà, après les attaques ici, l’axe est coupé parce que là on ne peut plus vaquer aux activités champêtres, de peur que vous ne soyez décapité, tué par ces rebelles ADF. Je comprends que c’est une politique d’envahissement qui s’installe petit à petit dans la zone.

Selon une organisation de défense des droits humains congolaise, les attaques se sont poursuivies en Ituri et auraient fait au moins 85 morts en 10 jours, à la mi-avril. Depuis 2013, au moins 6 000 personnes ont été tuées par les ADF. Pour lutter contre ces rebelles, les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri sont placées depuis mai 2021 sous état de siège et une opération militaire conjointe avec l’Ouganda a été lancée en novembre dernier.