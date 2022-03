Enquête vidéo : comment les civils ont été massivement bombardés à Kharkiv en Ukraine

Des vidéos amateur vérifiées et analysées par les Observateurs documentent des frappes indiscriminées touchant les civils à Kharkiv en Ukraine. © Les Observateurs

Par : Poline Tchoubar Suivre 1 mn

Depuis le début de l’invasion russe le 24 février en Ukraine, Kharkiv fait partie des villes ukrainiennes les plus touchées par les bombardements. Le ministère russe de la Défense affirme depuis le 27 février ne viser que des objectifs militaires stratégiques. Pourtant, des images amateur vérifiées et analysées par les Observateurs permettent de voir l'ampleur des frappes touchant les civils, avec quelles munitions elles sont conduites, et de quelle direction proviennent les roquettes.