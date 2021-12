Les Observateurs

Depuis plusieurs mois, les habitants de la commune de Dogofry subissent des attaques régulières, attribuées aux jihadistes de la Katiba Macina, un groupe terroriste affilié à Al Qaïda au Maghreb islamique. Le 21 novembre, un bus qui quittait Dogofry pour se rendre à Bamako a été attaqué et incendié par des hommes armés :

Cette vidéo a été transmise par notre Observateur le 21 novembre 2021.

Un autre incident avait eu lieu sur cette même route quelques semaines auparavant : un pont avait été dynamité le 1er novembre, coupant l’accès à Dogofry depuis Bamako.

Cette vidéo a été filmée sur la route entre Dogofry et Diabaly le 1er novembre 2021.

Notre Observateur, qui habite à Dogofry, a demandé à garder l’anonymat. Il explique que cette route est stratégique pour la commune :

C'est la seule route qui quitte Dogofry pour Bamako en passant par Niono, Ségou, jusqu'à Bamako. S'il n'y a plus de va-et-vient entre Dogofry et Bamako, et entre Dogofry et Ségou, on ne peut pas avoir de denrées comme le sucre ou l’huile, qui doivent être approvisionnées. Mardi, c’est le jour du marché. Déjà, beaucoup [de commerçants] ne viennent plus à Dogofry.

Ce n’est pas la première fois qu’une compagnie de transport est attaquée. La première était la compagnie de transport Air Niono. La compagnie a décidé de ne plus aller à Dogofry.