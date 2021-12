Les Observateurs

Violences, mensonges, noyades : pour les migrants en Turquie, l'impossible traversée du fleuve Evros

Mohammed Zikeh a partagé son périple pour passer la frontière entre la Turquie et la Grèce sur les réseaux sociaux. © Observers

Les passeurs leur vendent une traversée facile. Mais une fois sur les rives du fleuve Evros, qui sépare la Grèce et la Turquie, la plupart des candidats à l'immigration en Europe déchantent : il faut traverser le fleuve et éviter de tomber sur les gardes-frontières grecs sous peine d'un tabassage en règle et d'un renvoi illico sur l'autre rive. Notre Observateur a expérimenté cet enfer et met en garde.