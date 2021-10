Les Observateurs

Chauffeur, prêtre et riverains : la route Guiglo-Taï en Côte d’Ivoire les exaspère

Prêtre, riverains ou chauffeurs, tous se sont dit exaspérés de l'état de la route entre Guiglo et Taï en Côte d'Ivoire entre le 9 et le 10 octobre. © Observateurs / Gaspard Goore Bi

Par : Alexandre Capron Suivre 2 mn

Notre Observateur Gaspard Goore Bi nous a fait parvenir des vidéos filmées entre le 9 et le 10 octobre montrant la situation sur la route entre Guiglo et Taï, dans l'ouest dans la Côte d'Ivoire, devenue totalement impraticable après de fortes pluies. Des riverains, des chauffeurs, et un prêtre appellent tous le gouvernement à l'aide. Si la situation s’est depuis décantée, les images témoignent du ras-le-bol des usagers de cette route régulièrement dans cet état.