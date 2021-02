Les Observateurs

Dix ans après la chute de Moubarak : "la militarisation a compromis toute commémoration"

Notre Observateur Ramy Raouf avait témoigné il y a dix ans dans notre émission. Nous l’avons recontacté pour faire le bilan avec lui. © Observers France 24

2 mn

Le 11 février 2011, l’Egypte devenait le deuxième pays arabe à changer de régime avec la démission d’Hosni Moubarak sous la pression de la rue. De cette révolution naissaient les espoirs d’une société plus libre et plus égalitaire, après des décennies de dictature. Mais le coup d’Etat d’Abdel Fatah al-Sissi en 2014 a replongé le pays dans les affres de la dictature ultra-sécuritaire.