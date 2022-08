Depuis juillet 2022, la désinformation attise les tensions entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda.

En juillet 2022, de nouveaux affrontements, opposant le mouvement rebelle M23 et l’armée congolaise, ont éclaté dans l’est de la République démocratique du Congo. Sur les réseaux sociaux, ce conflit a entraîné la publication de nombreuses images violentes, dont certaines véhiculent en réalité de fausses informations attisant les tensions. Pour cet épisode d'"Info ou Intox", la rédaction des Observateurs et le journaliste Dandjes Luyila de CongoCheck ont analysé quelques exemples d’intox.

Le Mouvement du 23-Mars (M23) est un mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). Après sa défaite en 2012, le M23 a refait surface à la fin de l'année 2021. Alors que les violences s'accentuent dans la zone frontalière, la République démocratique du Congo a accusé son voisin, le Rwanda, de soutenir cette rébellion.

C'est dans ce contexte que le hashtag #RwandaIsKilling est devenu viral sur les réseaux sociaux vers la fin du mois de juillet. Ce hashtag a été utilisé par des comptes accusant le Rwanda de rechercher l'affrontement dans l'est de la RDC.

Mais les publications utilisant ce hashtag partagent souvent des fausses informations dans le but de susciter la division et d'attiser les tensions. Pour comprendre comment cette désinformation, venant aussi bien du camp rwandais que du camp congolais, alimente ce climat de défiance, la rédaction des Observateurs a échangé avec Dandjes Luyila, journaliste pour le média CongoCheck et spécialiste en vérification d'informations.

