Info ou Intox

Voix robotique et "deepfakes" : les vidéos de l'intox au Mali

Ces vidéos sont des exemples de désinformation qui circulent massivement sur les réseaux sociaux au Mali avec des voix automatisées. © Studio graphique FMM

Par : Alexandre Capron Suivre 3 mn

Depuis plusieurs semaines, des vidéos au style spécifique circulent au Mali : on y entend une voix robotique automatisée lisant un texte, sur des sujets de politique intérieure malienne ou ciblant la présence française dans le pays. Si certaines de ces vidéos sont très artisanales, d’autres sont beaucoup plus sophistiquées et sont des exemples d’un nouveau style de désinformation.