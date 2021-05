"Enfant adopté au Nigeria" : fausse histoire, conséquences réelles

A droite, une histoire prétendant montrer ce que serait devenu Hope en 2020, un enfant recueilli par l'humanitaire danoise Anja Ringgren Lovén en 2016. A gauche, Anja et sa famille témoignent pour Info ou Intox. © Studio graphique FMM

L’histoire et ces photos publiées sur Facebook depuis des années sont très attendrissantes : une travailleuse humanitaire danoise aurait recueilli un petit garçon rachitique en 2016, et poserait fièrement quatre ans plus tard auprès de ce garçon qu’elle aurait adopté et baptisé "Hope" (Espoir). Cette histoire est représentative d’un type de désinformation sur les réseaux sociaux, mélangeant un peu de vrai et un peu de faux... avec des conséquences bien réelles pour les victimes de l’intox.