L'équipe nationale d'Iran joue lundi soir un match historique contre le Portugal, à l’issue duquel elle pourrait se qualifier pour la première fois pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Et dans ce but, les supporters iraniens présents en Russie font tout ce qu’ils peuvent pour aider leurs joueurs, à commencer déstabiliser l’adversaire.

Dans la nuit du 24 au 25 juin, à la veille de la rencontre, des fans iraniens ont ainsi carrément chanté et dansé, faisant tout le bruit qu’ils pouvaient devant... l’hôtel où dormait l’équipe du Portugal, à Saransk. Le but : essayer d’empêcher les joueurs portugais de dormir, et en premier lieu leur star, Cristiano Ronaldo.







Et visiblement, leur petit stratagème a fonctionné : sur une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on aperçoit Ronaldo à sa fenêtre leur demander de faire moins de bruit, indiquant qu’il a besoin de dormir.

ملت قهرمان شب رفتند جلوی هتل تیم پرتغال سرو صدا که «دو دورو دو دوود ایران! » رونالدو اومده دم پنجره با ایما و اشاره گفته که «بذارین بخوابم! » ملت قهرمان همه با هم تا رونالدو رو دیدن شعار دادند« رونالدو دوست داریم» البته راوی می گفت گروهی هم « هو» کردند! خلاصه اینکه حماسه سازیم!

En Iran, d’autres supporters se sont, eux, fait remarquer avec une vidéo qui a fait du bruit, dans la tradition des vidéos faisant prédire le résultat d’un match à un animal, initiée avec Paul le poulpe en 2010 : ils ont proposé deux assiettes à un chat, l’une avec le drapeau portugais et des légumes l’autre avec le drapeau iranien et du poisson... Et évidemment, le chat n’a pas hésité une seconde pour choisir le vainqueur du match.