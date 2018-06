Jean G. s’est rendu il y a plusieurs semaines à la morgue centrale de Kinshasa, attenante de l’hôpital général, pour récupérer le corps de sa mère, décédée une semaine plus tôt. À cette occasion, il a réussi à filmer plusieurs salles où les corps sont stockés sur le sol ou au milieu de détritus.Il a souhaité garder l’anonymat pour des raisons de sécurité.Il a détaillé à France 24 que "les employés badigeonnent les corps de formol pour tenter de masquer les odeurs et ralentir la décomposition", mais qu’il reste "très difficile" de parcourir cet endroit à cause d’odeurs "insupportables". Pour cette raison, plusieurs membres de sa famille ont vomi, a-t-il précisé.La rédaction des Observateurs a pu contacter le responsable de la morgue, qui s’est engagé à nous livrer une réaction. Après de multiples relances, il n’a pas donné suite à notre demande d’interview. Nous publierons sa réponse quand nous la recevrons.