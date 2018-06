C’est la deuxième année consécutive que nous menons une campagne d’affichage pour les droits des LGBT. L’ONG avec laquelle nous avons organisé cette campagne souhaite garder l’anonymat. Si elle revendiquait ouvertement cette initiative, elle risquerait de se voir refuser le soutien de l’État ou d’autres organismes pour des projets qu’elle est en train de développer. Le but de cette campagne est de dire à communauté LGBT en Irak : "Vous n’êtes pas seuls. Nous ne vous oublions pas".



Les actes de violence contre les LGBT sont très peu relayés par les médias, et jamais dénoncés. Nous avons réalisé une enquête où nous avons recensé 220 assassinats contre des LGBT à travers le pays, rien qu’en 2017. Quand une émission de télévision évoque les LGBT, c’est souvent pour les présenter comme des gens déviants. On invite des pseudo-experts qui expliquent que ces personnes sont des malades qu’il faut traiter, et qu’ils représentent une menace pour les enfants.



La police aussi s’en prend régulièrement à eux. Nous avons en notre possession plusieurs vidéos qui montrent des transexuels se faire humilier et violer par des policiers. Ce déferlement de violence contre cette communauté s’explique selon nous en partie par la déliquescence de l’État et la prolifération groupes armés, qui échappent à tout contrôle.



En janvier 2017, le groupe Asa’eb Ahl Al-Haq [un mouvement militaire islamiste chiite qui est l’un des principaux groupes de la coalition militaire Hachd al-Chaabi, formée en juin 2014 pour combattre l’organisation État islamique, NDLR] a publié une liste de 100 personnes accusées d’homosexualité, qu’il a menacées de mort. Depuis, certains ont été tués, d’autres ont fui le pays, et beaucoup sont encore portés disparus."

Contactée par notre rédaction, Iraqueer, une ONG de défense des droits des LGBT irakiens, basée en Suède, nous a indiqué être à l’origine de cette action, en coordination avec une ONG locale à Bagdad. Amir Ashour est le président d’Iraqueer :

Depuis la seconde guerre d’Irak de 2003, et la multiplication des milices armées dans le pays, les homosexuels ont été visés par plusieurs vagues d’assassinats.



En 2012, 56 jeunes émos irakiens avaient été tués, principalement à Bagdad, au motif qu’ils avaient un "look efféminé".



En 2017, un étudiant aux Beaux-Arts et comédien, Karar Noshi, avait été retrouvé tué de plusieurs coups de couteau dans une rue de Bagdad. Sur les réseaux sociaux, il était souvent moqué pour son "look efféminé".



En août 2016, le puissant chef religieux chiite et homme politique Moqtada al-Sadr avait publiquement appelé ses partisans à cesser les violences contre les homosexuels, une initiative saluée par plusieurs ONG de défense des droits de l’Homme, comme Human Rights Watch. Pour autant, "cela n’a pas permis d’améliorer l’image des homosexuels, qui est restée très négative", déplore Amir Ashour.