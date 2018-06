Une vidéo amateur circule sur différents comptes Facebook et Twitter depuis le 17 juin. Elle montre plusieurs hommes violemment pris à parte et frappés dans les rues d’une ville. La même légende y est accolée à chaque fois : "En Inde, des élus reviennent dans un quartier après avoir disparu pendant tout leur mandat pour refaire leur campagne de réélection... Ils les ont bien accueillis". Si la scène a bien eu lieu en Inde, et implique des responsables politiques, la raison de ces violences n’a rien à voir.

La vidéo dure 1’47 et comporte plusieurs séquences. Au moins cinq hommes sont pris à partie par une foule d’hommes. Trois d’entre eux portent des écharpes oranges autour du cou, et l’un est particulièrement violenté. Mis à terre, il reçoit des coups de pieds et des coups de poing, avant de se relever puis d’être à nouveau frappé, debout, cette fois.





L’un des posts de cette vidéo affiche plus de 300 000 vues, d’autres des dizaines de milliers. Elle est en train de devenir virale. Le problème c’est que la légende est très incomplète et provoque la confusion.

Comment retrouver cette vidéo

Avec quelques recherches, on peut retrouver l’originale de cette vidéo. Il faut utiliser le logiciel gratuit InVid, téléchargeable sur Chrome, et copier-coller le lien de la vidéo. InVid propose une recherche par images inversées, via Google Images, qui ne donne rien. Mais sur Invid, cette recherche est également possible sur le moteur de recherche russe Yandex : on retrouve là cette même vidéo postée sur YouTube, en octobre 2017. Premier indice donc : la vidéo n’est pas récente.



Un deuxième outil permet de localiser exactement la scène : avec le site Dataviewer d’Amnesty International, on copie-colle l’adresse de la vidéo YouTube, et on arrive facilement sur cet article du journal Times Of India.

Un face à face avec des séparatistes dans le Bengale occidental

D’après l’article, la scène s’est déroulée dans la ville de Darjeeling dans l’État du Bengale Occidental, le 5 octobre 2017. Et il ne s’agit nullement d’élus en campagne, attaqués parce qu’ils n’auraient pas été à la rencontre leur électeurs de tout leur mandat. Les hommes pris à parti sont des responsables locaux du BJP, le parti nationaliste indien au pouvoir, dont le président de la section du Bengale occidental, Dilip Ghosh. En 2017, Darjeeling a connu une vague d’agitation séparatiste, menée par le parti séparatiste gorkha, Gorkha Janmukti Morcha.



La Croix explique que les Gorkhas, une ethnie d’origine népalaise, demandent à quitter l’État du Bengale et à obtenir leur propre État au sein de l’union indienne, le pays étant un Etat fédéral. Ce 5 octobre, des responsables du BJP ont en réalité été empêchés d’assister à une fête populaire locale, avant d’être attaqués puis de recevoir une protection policière.



Avant de partager une vidéo détournée, ou avec une mauvaise légende, le mieux est donc d’avoir quelques réflexes de vérification. Pour cela, les Observateurs mettent à disposition un guide en ligne.