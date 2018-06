Ensemble… mais surtout entre hommes : pour soutenir l’équipe nationale à la Coupe du monde de football 2018, une société iranienne avait fait réaliser la semaine dernière une immense affiche, placardée sur un immeuble du centre-ville de la capitale iranienne et sur laquelle il était écrit : "Ensemble, nous sommes des champions ; une nation, un battement de cœur ". Mais le fait qu’aucune femme ne soit présente sur cette représentation a provoqué l'ire des réseaux sociaux…et fait faire marche arrière à l’éditeur de l’affiche.



L’affiche a été placardée sur un espace publicitaire de Téhéran sur la place Valiasr, en plein centre-ville.





تصویر دیوار نگاره میدان ولیعصر جنجال ساز شده و کاربران انتقاد کرده اند که چرا فقط مردان به عنوان حامی تیم ملی معرفی شدند؟ pic.twitter.com/FD4yuqSYAS پایگاه خبری جماران (@jamarannews) 13 juin 2018



On y voit une quinzaine d’hommes en pleine liesse, soulevant un trophée doré – mais qui n’est pas une reproduction de celui de la coupe du monde. Il y a des joueurs de football, certains portent une veste de costume, d’autres une tenue plus traditionnelle, il y a différents type de chevelure et de couleurs de peau… mais pas une seule femme.

Forcément, elle n’a pas échappé aux critiques. Sur les réseaux sociaux, des Iraniennes l’ont elles-mêmes modifiée, en ajoutant des visages de femmes.





"Nous avons vu qu’il manquait des femmes, nous avons donc décidé de nous ajouter nous-mêmes" dit ce tweet.

Le journal Qanun, plutôt centre-droit, a pour sa part répliqué en reproduisant l’affiche à sa une avec inscrit dessus : "Sans les femmes, nous sommes perdants".







La société éditrice de ces affiches s’appelle la "Maison des designers de la République Islamique" et elle est connue pour ses affiches contre la politique du président modéré Hasan Rohani, les États-Unis ou Israël. Elle dépend de la société Owj, connue pour ses liens avec les gardiens de la Révolution et des campagnes de pub qui avaient déjà fait des remous.



Face à ces réactions, elle a remplacé l’affiche par une autre, plus solennelle, sur laquelle figurent des femmes – mais au second plan. On voit, alignés tels les joueurs d’une équipe pendant l’hymne national d’avant-match, la main sur le cœur, cinq joueurs avec le maillot national, puis dans leur ligne, des Iraniens de la société civile, et enfin une Iranienne, en neuvième position.





پس از زنان حالا نوبت مسعود؛ در طرح بیلبورد جایگزین میدان ولیعصر که نیمه‌های شب منتشر شد #مسعود_شجاعی سومین نفر ایستاده از چپ بود، اما حالا او روی بیلبورد نیست. کاپیتان تیم ملی هنوز به خاطر بازی با تیم اسراییلی در لیست سیاه موسسه #اوج است؛ وقتی ساده‌ترین اتفاقات را سیاسی می‌بینند pic.twitter.com/llmLlz1dGM مهدی امیرپور (@AmirpoorMehdi) June 15, 2018



Cette nouvelle affiche a elle aussi été moquée. Un internaute a remplacé le visage de tous les figurants par celui de Masoud Shojaei, un des joueurs de l’équipe iranienne.