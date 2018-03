Ali (pseudonyme) est notre Observateur à Fotokol, au Cameroun. Il traverse régulièrement la frontière pour se rendre à Gambaru, au Nigeria.

Dans la nuit du 8 au 9 mars, des combattants de Boko Haram ont ainsi abattu un couple à son domicile, dans le quartier Fulatari, à Gambaru, qui appartenait à l’un de ces comités de vigilance. Après avoir entendu des coups de feu, d’autres membres de comités de vigilance sont intervenus et ont tué deux des assaillants. L’armée a ensuite récupéré leurs armes. Quelques semaines plus tôt, un autre membre d’un comité de vigilance avait été égorgé à Gambaru…

Généralement, ce sont plutôt les militaires qui sont visés. Mais toutes les personnes qui collaborent avec les services de renseignement et les autorités dans le cadre de la lutte contre Boko Haram le sont également, à commencer par les chefs traditionnels et les membres des comités de vigilance : ces groupes se sont constitués à partir de 2014, des deux côtés de la frontière, lorsque Boko Haram a commencé à menacer la zone.

Le 1er mars, les combattants de Boko Haram ont également attaqué Rann [une ville nigériane située à une quarantaine de kilomètres à l’est de Gambaru, en vert sur la carte ci-dessus, NDLR]. Un ami vivant là-bas m’a dit qu’ils étaient arrivés à bord de quatre pick-up. Ils ont tué de nombreux militaires et civils, dont une personne de l’Unicef et deux de l’Organisation internationale pour les migrants (OIM).

L'un des combattants de Boko Haram ayant tué le couple dans la nuit du 8 au 9 mars, à Gambaru, abattu ensuite par des membres d'un comité de vigilance. Photo floutée par France 24.



"À Gambaru, les membres des comités de vigilance ont reçu des armes de calibre 12 de la part des autorités"

À Gambaru, Fotokol et dans les villages environnants, il y a des comités de vigilance dans chaque quartier. Ils sont chargés de contrôler les piétons et de fouiller les véhicules qui circulent : pour cela, ils ouvrent les bagages, ils sont équipés de détecteurs de métaux… Ils réalisent des fouilles à l’entrée des mosquées lors de la grande prière du vendredi. Ils signalent les personnes suspectes à l'armée, puisqu’ils connaissent bien la population locale. Ils veillent la nuit, et ont des motos pour circuler, et même des pick-up à Gambaru. En cas d’attaque de Boko Haram, ils n’interviennent pas directement en théorie, mais appellent l’armée pour qu’elle réagisse.

À Gambaru, les membres des comités de vigilance reçoivent un salaire des autorités et même des armes de calibre 12 depuis janvier – alors qu’ils n’avaient que des machettes, des flèches et des couteaux auparavant – puisque l’armée ne parvient pas à contrôler la situation. Désormais, ce sont presque des militaires... Les membres de ces comités sont des personnes qui se sont portées volontaires pour les intégrer, en allant voir l’armée : il y a des hommes, mais aussi quelques femmes dans le renseignement, c'est-à-dire qu'elles donnent des informations aux autorités.

À Fotokol, c’est un peu différent : ce sont plutôt les chefs traditionnels qui ont mis en place ces comités, en incitant certaines personnes à les rejoindre. Leurs membres sont payés de temps en temps seulement, et uniquement équipés de machettes, de flèches et de couteaux. Il faut dire que l’armée camerounaise est plus présente, puisqu’elle a installé une dizaine de bases autour de la ville.